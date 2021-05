Sanjsko Anjo ujeli na romantičnem zmenku: Videti je bila zaljubljena

Simpatično svetlolaskoso konec tedna opazili ob Velenjskem jezeru. Na sprehodu pa ni bila sama. Družbo naj bi ji delal postavni mladenič, ki ji je celo poklonil bujen šopek rdečih vrtnic. »Videti je bila srečna, zaljubljena in nasmejana,« nam je razkrila bralka, ki je poslala celo fotografijo, ki naj bi krožila po spletu.No, nam pa je uspelo ugotoviti, kaj se je dogajalo na romantičnem zmenku. Anja, ki se v šovu še vedno bori zasrce, se je, kot kaže, ta vikend sestala z mladeničem, ki stoji za instagram profilom Smejmo se. Tam pogosto 'obdelujejo' zvezdnike resničnostnih šovov in se smejijo na njihov račun. V zadnjem času pa se je večkrat zgodilo celo, da so pripravili z njimi krajši intervju. Kaj so zakuhali skupaj z Anjo, bo znano čez nekaj časa.