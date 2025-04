Sanjski Šime prvič spregovoril o tem, zakaj sta se sprla s Slovenko Vanjo (VIDEO)

Hrvaški sanjski moški Šime Elez je v podkastu Inkubator prvič odkrito spregovoril o razpadu razmerja z izbranko Vanjo Stanojević, ki ga je zaznamovala serija nesporazumov, čustvenih pretresov in nepričakovanih zahtev.

»Nimam neke svoje verzije zgodbe, gre za celovito zgodbo z začetkom in koncem, a nekateri so se odločili, da jo interpretirajo po svoje in nekoliko popačijo moje ravnanje,« je povedal Šime ter poudaril, da je bil skozi celoten proces iskren in odprt. »Gledalci so lahko videli, da ni bilo nič igrano – čustva so bila resnična, tako v lahkih kot težkih trenutkih. Mislim, da teh stvari ni mogoče zaigrati.«

Kot je pojasnil, se je njuna prava zgodba začela šele po finalu šova, ko sta ostala v stiku. Redno sta se slišala in tudi videvala, a so se resnejši problemi začeli kazati že sredi februarja. »Tudi prej so bile med nama nekatere napetosti,« je priznal.

Eden ključnih razlogov za razhod so bile, kot pravi Šime, neupravičene zahteve in omejitve z Vanjine strani. »Presenetile so me nekatere zahteve, ki niso imele smisla – na primer prepoved vsakršne komunikacije z dekleti iz vile. Ne glede na to, ali gre za tri ali pet sporočil, se mi je to zdelo pretirano in nepotrebno,« je dejal.

Jabolko spora je bila tudi Laura

Kot konkreten primer je navedel obisk Laure v Splitu, ki je bil po njegovem mnenju izključno poslovne narave. »To je bil ravno čas, ko je bilo vse v znamenju razprave o datumu rojstva (Laurina izjava v šovu, ki je v javnosti zelo odmevala, op. p.). Odločil sem se spoštovati Vanjino željo in jo obvestil o srečanju. A sledil je šok – popoln razpad sistema. Če povem, da se bom z nekom videl – problem. Če ne povem – spet problem,« je pojasnil.

Šime je v nadaljevanju razkril, da ga je presenetilo tudi to, da se je Vanja proti koncu predvajanja šova znova oglasila z željo, da bi obnovila njun odnos. A do tega ni prišlo.

»Bil sem šokiran. Graditi kaj? /.../ Umaknila si me z Instagrama in jasno povedala, da je konec. Po tisti fotografiji z Lauro si rekla, da se ne bova več videla. Konec je bil kristalno jasen,« je dejal in dodal, da jo je spoštljivo zavrnil. »Odpisal sem ji, da na ljubezenskem področju nimava več kaj iskati. /.../ Ni konec sveta, preprosto nisva dovolj kompatibilna za skupno življenje.«

Vanja: Šime govori eno, dela drugo

Vanja je konec marca sledilce šokirala s sporočilom, naj je nikdar več ne povezujejo s Šimetom. »Oseba, ki me je v šovu 'izbrala', je del preteklosti, nekdo, ki je s svojim ravnanjem izgubil veliko. To ni moje breme, ampak njegovo. Po šovu nisva ostala par niti to nikoli ne bova. On je izbral, kar je izbral, jaz pa grem svojo pot. Želim mu vse najboljše, a vas prosim samo eno stvar – nikoli več me ne povezujte z njim,« je zapisala.

V podkastu Kevdr pa je nato dejala, da je Šime človek, ki govori eno in dela drugo. »Govori, da so mu prioritete v življenju družina, otroci ...« je dejala Vanja, ki meni, da še zdaleč ni tako, posredno ga je označila tudi za ženskarja.