Sanjski moški v težavah

Zadnji slovenski sanjski moški Blaž Kričej Režek je oznanil, da so mu vdrli v profil na instagramu. Vse opozarja, da r.ezekblaz ni on. »Ta profil je fake. Če vas je dodal, ga samo reportite in ne odpisovat, ker tut v DMe slajda.« Tako se glasi opozorilo, ki ga je zapisal Blaž (ni lektorirano).

Ni prvi in ne zadnji slavni, ki se mora soočiti z nevšečnostmi vdora v profil na družbenem omrežju. Kot smo poročali, so že zlorabili tudi ime komičarke Ane Marie Mitič in igralke Pie Zemljič.