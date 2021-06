Sanjski moški udeležen v prometni nesreči (FOTO)

Razbito vozilo Gregorja Čeglaja. FOTO: Ghd Gorjanci

Sanjski moškije doživel prometno nesrečo. Gregor je bil kot eden izmed dvajsetih dirkačev prijavljen na dirko GHD Gorjanci, a jo je zaključil že po treningu. »Žal prva prekinitev jutranjega treninga, nesrečo je s twingom doživel Gregor Čeglaj,« so zapisali na facebook strani dirke in dodali fotografijo povsem uničenega vozila. Pojasnili so še, da je s Čeglajem vse v redu.Gregor, ki ima poleg nogometa, kot kaže, še eno veliko strast, je v petek na družabnih omrežjih objavil, da je proga, na katero se je podal, zahtevna in hitra. »Super sem. Vse je v redu z mano, avto pa je totalka. Naredil sem salto, a je z mano vse super. Pri dirkanju je pač tako, da si ves čas na meji,« nam je povedal v odzivu na nesrečo.