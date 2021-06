Sanjski moški šokiral z izjavo, kaj bi rad spremenil v življenju

Nina Radi je po uspešni partiji šaha postala kraljica kralja Gregorja. FOTO: Voyo

Sanjskije za svoja dekleta pripravil igro šaha, ki je razkrila, s katero se najbolj ujame. Ob vprašanjih, ki jih je voditeljzastavljal dekletom in Gregorju, se je izkazalo, da imata največ skupnega z, zato si je priborila čas na samem z njim. Zmenek je bil uspešen, saj se je Nina v hotel vrnila z vrtnico, a brez solz ni šlo. Gregor je namreč na zmenku spregovoril o bolečini iz preteklosti.Nina mu je na zmenku postavljala vprašanja, med katerimi se je znašlo tudi to, kaj oziroma katero situacijo v življenju bi spremenil, če bi lahko. Gregor ni bil prepričan, ali bi ta odgovor na glas izgovoril, a se je na koncu le opogumil. »Zamenjal bi očeta. Čeprav sem hvaležen, da sem dal čez, kar sem dal, da sem zdaj tu. Sliši se grobo, ampak meni, mojemu bratu in mamici je zagrenil življenje in bolečine, ki smo jo doživeli, ne bi nikoli ponovil,« je povedal.Ob Gregorjevi osebni izpovedi je Nina ostala brez besed in ji je šlo na jok. »Postanem čustvena, ko razmišljam o teh stvareh. Vse pohvale, da se je postavil na noge, saj je izjemna oseba, in upam, da se tega zaveda,« je v oddaji komentirala Nina.Sledila so še druga vprašanja o tem, katero lastnost bi na sebi spremenil in česa ga je v življenju strah. Gregor ji je odgovoril, da mu na njem ni všeč lastnost zapravljivca, medtem ko se boji, da v življenju ne bo našel prave osebe, s katero bi lahko ustvaril družino. Med oddajo je povedal, da mu niso všeč arogantne ženske niti se mu ne zdi »seksi«, če katera od njih nosi umetne trepalnice, nohte ...Nina je dejala, da je ona prava zanj in da bi se lahko skupaj lepo ujela. Ali se bosta, bomo v kratkem izvedeli, saj se resničnostni šov preveša v zaključno fazo. Nocoj je Gregor iz tekmovanja izločil dve kandidatki, že naslednjo nedeljo pa bodo šov morale zapustiti kar tri.