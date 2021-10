Sanjski moški se ji je izmuznil, ljubezen našla v Kmetiji

Še ne tako davno se je svetlolasa Nina Radi borila za srce sanjskega moškega Gregorja Čeglaja, a je v zadnjih tednih romantične resničnostne pravljice doživela hladen tuš in se iz šova praznih rok odpravila domov. A ni obupala, odločila se je za še en resničnostni šov, in sicer smo jo lahko gledali v Kmetiji, kjer pa se je njeno srce ogrelo za Ambroža. Čeprav je bilo sprva videti, da njuna ljubezen nima prihodnosti, pa je Nina sedaj potrdila, da sta z Ambrožem par tudi zunaj šova, ki so ga že nehali snemati. »Najlepše stvari se zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ in ko nanje niti ne misliš. Usoda naju je združila. Ko sva se v šovu spoznala, sva ostala skupaj v dobrem in slabem, in res sem vesela, da sva ostala skupaj,« je povedala Nina, ki je ponosna na to, da jima napete situacije pred kamerami niso prišle do živega in lahko tudi sedaj, ko so ugasnile, uživata v svoji ljubezni. Dejala je, da se v življenju vedno zgodi, da človek sreča pravo osebo v pravem trenutku. »Našla sem svojega sanjskega moškega, in to mi pomeni več kot kakršni koli nazivi in podobno,« še pravi sveže zaljubljena Radijeva.

