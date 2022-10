Sanjski moški samo v gatah, tepežkanje po ritki mu je očitno prijalo

V šovu Sanjski moški so dekleta na zmenku razvajale Blaža. Ta je pred njimi ležal oblečen le v spodnjice. Dekleta so tako morale pokazati kako strastna in drzna oziroma zadržana, celo prestrašena.

A le ena je bila tista, ki je sanjskega moškega prepričala, da jo je povabil na samo v masažno kad.

To srečo je imela Žana, ki je Blaža tepežkala po zadnji plati s posebnim pripomočkom.

No sledilo je druženje ob penini in jagodah in na trenutke je bilo v masažni kadi kar vroče. In čeprav je Žana nakazala, česa si želi, se Blaž ni odzval, kot je pričakovala. Poljuba ni dobila, je pa od Blaža dobila vrtnico.