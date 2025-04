Sanjski moški: Majdi razkrila, da so morali zaradi nje in Vanje večkrat prekiniti snemanje (VIDEO)

Šov Sanjski moški Hrvaške je v drugi polovici marca dobil epilog. Miloš je zadnjo vrtnico podelil Majdi, Šime pa se je odločil za Slovenko Vanjo.

Čeprav so se poti po koncu snemanja med njimi razšle, zanimanje javnosti za dogajanje v šovu in po njem ne potihne. Majdi je tokrat za RTL razkrila nekaj podrobnosti o odnosih z ostalimi dekleti.

Ustvarjalci šova so ji v videu na TikToku postavili nekaj vprašanj. Majdi je med drugim razkrila, da je bila Barbara tista, ki je največkrat zamujala. Vprašali so jo tudi, s katero od deklet se po koncu šova ne želi več videti. Odgovorila je, da je to Savannah ter »da ona že ve, zakaj«.

Majdi in Vanja jezili sotekmovalke

Beseda je nanesla tudi na to, katera od deklet je Majdi v šovu najbolj nasmejala. Ustrelila je, da je bila to Vanja. »Jaz in Vanja na ceremonijah ... nimate pojma, kolikokrat se je moralo vse snemati od začetka, ker midve enostavno nisva mogli priti k sebi od smeha,« je dejala z nasmeškom in dodala, da je to druga dekleta jezilo, saj so morale na burji stati dlje časa, kot je bilo treba.

Več si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):