Sanjski moški: je Kristina pravkar razkrila, da je prav ona osvojila Blaževo srce?

Tretja in četrta oddaja šova Sanjski moški sta poskrbeli za kar nekaj drame med tekmovalkami. Ko so te na skupinskem zmenku nestrpno pričakovale, katera izmed njih bo smuknila v poročno obleko in se kot nevesta fotografirala ob postavnem ženinu Blažu, so doživele pravi šok, ko so v belem zagledale svojo največjo konkurentko.

Brez besed je ostal tudi sanjski Blaž, ki je celo dejal, da je začel verjeti v ljubezen na prvi pogled.

Brhka temnolasa Celjanka Kristina Miler ga je v trenutku očarala. Da so med njima preskakovale iskrice, so opazile tudi tekmovalke, ki so si fotografiranje v živo tudi ogledale.

Blaž in Kristina sta kemijo odkrivala še na zmenku, kjer ji je poklonil rdečo vrtnico.

