Sanjski moški izbiral med svetlolaskama, eno je poslal domov

Opremila je dnevno sobo v dveh urah. FOTO: Pop TV

V pogovoru z Leo sprva zadržanost, potem smeh. FOTO: Pop TV

Mire ni prepričala Gregorja. FOTO: Pop TV

Mire in Lea, čakajoči na vrtnico. FOTO: Pop TV

Sanjski moški je dve kandidatki povabil na zmenek, a pred tem sta morali v dveh urah opremiti dnevno sobo.je bila po ogledu bolj všeč soba. Zato je dobila več časa z njim na samem. »Ovire vidiš samo takrat, ko jih umakneš s cilja,« je Gregorju rekla Mire in naštela, kaj vse pričakuje od moškega.Ko je bil Gregor na samem zse je sprva zdelo kar precej napeto, kot da ji je nerodno. »Temen, visok, potetoviran. Karakterno hočem, da mi je všeč in da spoštuje ženske ter da me ne želi spreminjati,« mu je povedala. Se je pa razživelo vzdušje, ko so se začela vrstiti vprašanja glede neresnih zvez. Smeha polna soba ...»Z njo je čas hitro minil, ker sem se od 10 minut smejal osem minut,« je dejal Gregor. Povedal je, da ga redkokdaj kdo tako nasmeji, kot ga je ona. Zato je njej namenil vrtnico in je ostala v šovu, poslovila pa se je Mire.Po večernem druženju pa sloves še dveh deklet:in