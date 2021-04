Sanjski moški Gregor je končno razjasnil govorice

Sem skrbnik laboratorija v razvojnem centru in dejansko skrbim za ves laboratorij.

Nova resničnostna oddaja Sanjski moški, v kateriišče življenjsko sopotnico, je v soboto in nedeljo na kavče prikovala številne Slovence in Slovenke. Z velikim zanimanjem smo opazovali, kdo so pogumne lepotice, ki so se prijavile v šov, da bi osvojile srce postavnega Gregorja.Ker je v igri ljubezen, je bilo pričakovati, da bo napeto, a da se bo takšna napetost občutila že v prvih dveh oddajah, zagotovo ni slutil nihče. Za to so poskrbeli Štajerkiinter vnovično srečanje sanjskega moškega z nekdanjo simpatijo. A zanimanje in radovednost občinstva je podžgala še neka druga podrobnost.Po predstavitvi se je v javnosti ustvarilo mnenje, da je Gregor profesionalni nogometaš, sam pa je povedal, da je zaposlen v farmaciji, kar je povzročilo pravo zmedo. Govorice so se po spletu začele širiti kot ogenj, kaj drži in s čim se dejansko preživlja, pa smo preverili kar pri njem.»Sem skrbnik laboratorija v razvojnem centru in dejansko skrbim za ves laboratorij,« je dilemo razjasnil Gregor in dejal, da s podjetjem sodeluje prek svojega espeja. Povedal nam je še, da mu ni najbolj všeč, da je bil ponekod predstavljen kot profesionalni nogometaš.»Vse življenje sem športnik in nogometaš, a ko so prišle ven informacije, da sem profesionalni nogometaš, mi je bilo to nekoliko nenavadno, saj je zame profesionalni nogometaš tisti, ki dejansko živi od tega. Nogomet je zame bolj konjiček, pa tudi če bi igral v prvi ligi, se ne bi imel za profesionalnega nogometaša, če od tega ne bi mogel živeti,« je še povedal Gregor, ki je ponosen na to, da dela od svojega 17. leta. Ob tem nam je še zaupal, kako na njegovo prepoznavnost gledajo v kolektivu, kjer dela.»Zelo dobro. Na splošno so odzivi dobri in pozitivni. V kolektivu nas je približno 20 in dobro se razumemo.« Dodal je še, da je bila po sobotni in nedeljski oddaji to ena izmed tem na ponedeljkovem sestanku. »Malo smo pokomentirali dogajanje, a nekih vprašanj ni, saj vedo, da o tem ne smem govoriti. Komaj čakajo naslednji del, da vidijo, kaj se bo zgodilo,« je še dodal.