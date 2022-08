Bo šel sanjski Gregor tokrat čez mejo? »Vsaj enkrat na mesec v zadnje pol leta, pride k nam, da se požgemo.«

Sanjski moški Gregor Čeglaj ni grozil v prazno, ko je pred dnevi napovedal, da bo razkril skrivnosti številnih znanih Slovenk in Slovencev. Doslej so se na njegovi tapeti znašli Cool mamacita Teja Jugovic, Cool fotr Jani Jugovic, omenil je tudi vplivnico Katarino Benček, zdaj pa se je Čeglaj, ki je pred časom zapustil Slovenijo in se preselil čez lužo v ZDA, kjer živi njegov brat z družino, spravil na priljubljeno pevko Špelo Grošelj, s katero je sodeloval pred leti.

Nastopil je namreč v glavni vlogi v njenem videospotu za pesem Nostalgija, v katerem sta zvezdnika odlično zaigrala iskrice, zdaj pa je jasno, da se ne marata. Čeglaj je brez dlake na jeziku dejal, da je »Špela Grošelj ena velika banana« in da ga je njeno obnašanje močno presenetilo, ob tem pa je razkril, da je za cel dan snemanja prejel honorar v višini sto evrov. V nekem trenutku, ko je Špelo klicala znana slovenska zvezdnica, jo je bujna svetlolaska, še preden se je oglasila na telefon, najprej zmerjala s kravo, nato je sprejela klic in bila vsa sladka.

Razkriva osebne izkušnje z znanimi, za katere meni, da so mu pred meseci storili veliko krivico, potem ko si je z ocenjevanjem znanih Slovenk sam izkopal jamo. FOTO: Blaž Samec

»Ogabno je, kaj ona počne in kako se obnaša. Igra, da so ji ljudje všeč, nato pa jih za hrbtom opravlja. Šokiran sem, da je lahko ena znana oseba tako zaigrana, a očitno gre za njen način življenja. Pričakoval sem, da bo dama,« je v svojih posnetkih razkril sanjski moški. V objavah, ki jih deli z več kot 60.000 sledilci in sledilkami, je priznal, da je pričakoval, da se bo pevka vedla bolj kulturno. Ob tem je razkril, da se je nekoč preoblekla kar na parkirišču, zbrani, tudi on, pa so si lahko ogledali njeno oprsje. »Vsi smo videli prečudovite Špeline joške. No, če sem že prejel le sto evrov, sem jih pa vsaj videl,« je med drugim dejal.

Gregor Čeglaj sedaj napoveduje razkritje nekoliko bolj intimnih zadev. V zadnji objavi je zgolj namignil, da bo šlo njegovo pripovedovanje v smer seksa in zavajanja. Kot namig je objavil zgolj spodnji zapis: »Njegova košarka, ni bila vedno košarka. Vsaj enkrat na mesec v zadnje pol leta, pride k nam, da se požgemo. Obstajajo tudi fotke, ampak ...«

FOTO: Instagram

Radovednim sledilcem je še zaupal, da si je po celodnevnem snemanju zaželel skupne fotografije s slavno pevko. Ko ji jo je pokazal, pa ni bila zadovoljna s svojim videzom, zato je moral fotografijo popraviti, da mu je dovolila objavo. »Ostala mi je v spominu in mi bo za vedno ostala v spominu, a le kot navadna banana,« je še povedal Čeglaj, ki pravi, da ima v zalogi veliko zgodbic o Grošljevi, a jih ne bo razkrival, saj mu menda ni povzročila velike škode. »Je ženska s posebno energijo, ki ti pač paše ali ne, meni ne, mislim pa, da veliko ljudi meni podobno,« je sklenil in napovedal nova razkritja o znanih Slovankah in Slovencih.