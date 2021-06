Sanjski moški dal odpoved, potuje na drug konec sveta

V šovu naj ne bi spoznal prave.

Ob začetku resničnostnega šova Sanjski moški so številni gledalci zastrigli z ušesi ob podatku, dadela v farmaciji, in sicer v razvojnem centru. Nekateri so se pošteno razburili, češ da trenutno najbolj oblegani moški ne opravlja dela, ki ga je predstavil pred kamerami, temveč da je voznik viličarja, ob tem pa naj bi opravljal še delo čistilca. Kaj je res in kaj ne, očitno ne bomo izvedeli, saj Gregor ves ta čas zatrjuje, da je bil skrbnik razvojnega laboratorija.A ti časi so za njim, saj je dal sanjski moški po šestih letih dela v farmacevtski industriji odpoved, ker naj bi mu resničnostni šov tako zelo spremenil življenje, da se je odločil za novo poslovno pot. O novih podvigih Gregor prav tako molči, je pa povedal, da je z veseljem sprejel nekatere nove poslovne priložnosti. Po družabnih omrežjih krožijo informacije, da naj bi sanjski moški ciljal na kariero vplivneža, kar zanj ne bo pomenilo večjih težav, saj mu zgolj na instagramu sledi več kot 28.000 ljudi, ta številka pa se bo zagotovo še zvišala.Kakor koli, Gregor, ki menda v resničnostnem šovu ni našel tiste prave ljubezni, po kateri je hrepenel, je odlično unovčil prepoznavnost, svoje osamljeno srce pa naj bi zdravil v ZDA, kamor naj bi se odpravil v kratkem, in sicer namerava obiskati brata.