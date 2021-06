Sanjski Gregor v veselem pričakovanju? (FOTO)

FOTO: Instagram

Šov Sanjski moški bo počasi dosegel vrhunec. A roko na srce, v zadnjem času se v zvezi z sanjskimbolj kot o ljubezni piše o njegovih blokadah na instagramu. Pred leti je namreč blokiral radijsko in televizijsko voditeljico, to pa se je zgodilo tudi z, ki se v šovu poteguje za njegovo srce.Je pa Gregor sedaj malce le preusmeril pozornost, saj je objavil fotografijo, na kateri se je pojavil z otroškim vozičkom in zraven pripisal: »Ni lepšega kot kavo spiti v dvoje.« Mnogi zdaj ugibajo, ali je nemara s tem želel posredno sporočiti, da je v veselem pričakovanju, drugi pa menijo, da gre za kakšne oglaševalske namene ...Sicer pa bomo vse izvedeli ob pravem času ...