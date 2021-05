Sanjski Gregor razkril, kaj je produkcija skrivala pred njim

V sinočnji oddaji 24ur zvečer je o burnem dogajanju v hiši ter o tem, kako obvladuje situacijo, spregovoril Sanjski moški. Pravi, da je vse te spletke prenašal razmeroma dobro, ker za večino incidentov ni vedel. »Jaz sem zelo hvaležen, da mi produkcija ni povedala več kot pol stvari. To so malo skrivali pred mano, da bi ostal fokusiran na dekleta in ne na to kreganje,« je dejal Gregor in dodal, da je po drugi strani vedel v kaj se spušča in da se ženske rade kregajo.Sanjski moški je priznal, da po koncu snemanja prejema tudi nespodobna povabila, a da bi jih lahko preštel na prste ene roke. »Znajo biti pa kar pikantna. Kakšna punca bi preskočila spoznavanje in kar takoj skočila med rjuhe,« je razkril.Na vprašanje, kaj vse nas še čaka v oddaji, je Gregor ostal skrivnosten. Je pa razkril, da bo v prihodnosti eno dekle vrtnico zavrnilo. »Povem lahko še to, da ko sem dal eno ven, so se zadeve umirile,« je zaključil.