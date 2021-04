Sanjski Gregor predčasno končal šov? Razkrivamo, kaj je res

Po spletu so se v zadnjih dneh razširile govorice, da je 'sanjski moški'predčasno prekinil pogodbo s Pop TV, saj da so snemanja prenaporna, ženske pa da se neprestano kregajo. Mnoge je očitno zmedla njegova izjava v začetku aprila, ko je novinarju Sveta takole potarnal: »To je pritisk, ki si ga sploh nisem znal predstavljati. Punce so nesproščene pred kamerami, med sabo se kregajo, zmenki so naporni, sploh ni časa, da bi se lahko spočil. In sem ugotovil, zdaj proti koncu, da ni fer do njih, ni do mene, do te druge punce, da še ostajam v šovu, in je mogoče boljše, da dejansko zapustim šov.«Kaj je pomenila izjava, ki je bila sicer posneta na sumljiv datum (1. april), a se je v zadnjih dneh znova razširila po spletu, smo preverili neposredno pri Gregorju. Ta je potrdil, da je šlo le za prvoaprilsko šalo. »To je bila res samo prvoaprilska šala.je takrat prišel do mene in mi dejal, ali bi naredili šalo za 1. april.« Gregor zagotavlja, da je snemanje do konca steklo po načrtih: »Vse 'štima', brez skrbi.«Gregor si med prvomajskimi prazniki ni privoščil oddiha, saj hodi v službo. »Dopusta za zdaj še ni na vidiku.«