Sanjski Gregor ob nekaj tisoč evrov: Vse je ležalo po tleh ... (FOTO)

Čakalo ga je razbito steklo. FOTO: Osebni arhiv

Sanjski moškisi je minulo nedeljo v Italiji ogledal tekmo med Juventusom in Milanom . Po končanem nogometnem spektaklu pa je naletel na pretresljiv prizor, saj ga je pri avtomobilu čakalo pravo razdejanje. Nekdo mu je razbil steklo in pokdradel številne nove stvari, ki jih je v prejšnjih dneh kupil pri zahodnih sosedih.»Po tekmi sem prišel do avtomobila, ki je bil razbit, vse je ležalo po tleh. Vse vrečke, ki sem jih v treh dneh kupil v Italiji, so izginile, hkrati tudi nekaj vrednih kosov. Škode je za nekaj tisoč evrov,« nam je zaupal Gregor.Kot še pravi, so potem prišli policisti, s katerimi je odšel do postaje, tam pa so naredili naredili zapisnik. »Vem da ne bom niti centa dobil nazaj,« priznava Čeglaj in dodaja, da je bila to zanj dobra šola, kljub temu da vrednih stvari ni imel na vidnem mestu, temveč pospravljene v prtljažniku. Pravi, da v Italiji nikdar več ne bo parkiral na parkiriščih na prostem, ampak raje v kakšni garažni hiši.