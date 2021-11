Sanjski Gregor izgubil na tisoče oboževalk

Toliko prahu, kot ga je v zadnjih dneh v javnosti dvignil sanjski moški Gregor Čeglaj, na slovenski sceni dlje ne pomnimo. Čeglaj, ki je letos zaslovel v resničnostnem šovu, v katerem se je za njegovo srce potegovalo lepo število mičnih gospodičen in zrelejših dam, starih od 18 do 40 let, je namreč med gostovanjem pri youtuberju Peru Martiću ocenjeval znane Slovenke, njegovi komentarji pa so zgrozili javnost.

Njegovi komentarji so zmotili tudi številna podjetja, s katerimi je sodeloval, nekatera so z njim prekinila sodelovanje.

Rebeko Dremelj je označil za kobilo, pozneje se je opravičil, češ da je bila beseda mišljena ljubkovalno, nekdanje tekmovalke šova Sanjski moški je povsem očrnil, za Niko Zorjan pa je pripomnil, da bi ji bilo treba urediti zobe s fleksarico. Podjetnica Lepa afna, ki sliši na ime Lea Filipovič in ji je dodelil oceno tri od deset in pripomnil, da ima malce več kilogramov, se je kot številne druge že oglasila na instagramu in zapisala, da njen sanjski moški (partner Anže Leskovar, op. a.) meni, da je čistka desetka.

Še pred nekaj meseci so ženske skoraj klečeplazile pred njim.

Njegov intervju pa ni dvignil veliko prahu le med vplivnicami in drugimi znanimi Slovenkami, Čeglajevi komentarji so namreč zmotili tudi številna podjetja, s katerimi je sodeloval. Kar nekaj jih je z njim prekinilo sodelovanje. Čeglaj je v teh dneh na instagramu, kjer mu je sledilo več kot trideset tisoč ljudi, izgubil kar nekaj sledilcev, pravzaprav številka glede na njegove komentarje sploh ni presenetljiva. Prenehalo mu je slediti več tisoč ljudi, med tistimi, ki spremljajo njegove objave, so večinoma pripadnice nežnejšega spola. Očitno pa ga burni odzivi tistih, na katere se je spravil s svojimi komentarji, niso preveč ganili, saj je na noč čarovnic objavil fotografijo, na kateri je naličen, ob njej pa zapisal: »Grozljiva sezona.« Je pa bivši sanjski moški v eni izmed zgodb na omenjenem omrežju zapisal, da bo jutri, torej v sredo, ob deveti uri zvečer, pojasnil celotno situacijo, vplivnice, ki so se odzvale na njegov intervju, pa pozval, naj bodo prisotne na njegovem profilu.

V oddajo ga je povabil Pero Martić, njun pogovor pa je sprožil plaz ogorčenja.

Ob škandalu na dan prihaja vse več podrobnosti o Gregorju, oglasila se je misica turizma, ki je dejala, da če se je odločil, da bo povedal vse, pa ga bo tudi ona povsem razkrila. Razgovorila se je o tem, da naj bi Čeglaj, medtem ko je bil v razmerju, osvajal tudi druge ženske in da je bil njegov način flirtanja precej nenavaden. »Da greš osvajat vse moje kolegice, medtem ko si pišeš z mano? In verjetno še s stotimi drugimi. Kako hitro se stvari obrnejo in kako hitro se stvari izvejo. Evo, Gregor.«