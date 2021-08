Sanjski Carmen prekipelo, bivšemu možu napovedala vojno

Carmen, ko je bila še poročena z Mariborčanom. FOTO: Mediaspeed

Mariborčanka, ki smo jo spremljali v šovu Sanjski moški, te dni ni najboljše volje. Kot je razkrila sledilcem na instagramu, ima težave z bivšim možem.»Ker sem danes zelo razpoložena, vam moram povedati še eno zgodbo. Moj bivši mož me toži že četrtič. Četrtič!« je dejala Carmen in dodala, da z odvetnikom očitno želita njen denar.»Zdaj pa imam dovolj. Ne morem več tega prenašati. Razumete? Ne gre. Ne morem,« je še v postelji dejala Mariborčanka. »Povej, kaj bi rad, pristanem na vse, samo da imam mir pred tabo,« moževemu odvetniku sporoča Carmen, a opozarja, da jima ne bo ostala dolžna. »Če se že gremo igrice, pa pojdimo do konca.«Carmen je bila deset let poročena z znanim Mariborčanom, solastnikom restavracije Novi svet.