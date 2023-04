Sanjski Blaž pokazal dekle (FOTO)

Pp treh letih so v nakupovalnem središču Citycenter v Celju znova potekali spomladanski dnevi mode. Letošnji glasbeno-vizualni spektakel so poimenovali Moč miru, znova pa so ga tradicionalno pripravili izkušeni ustvarjalci z veliko strasti in predanosti. Letošnja modna zgodba je predstavila aktualne smernice in blagovne znamke, ki so na voljo v Citycentru, pri čemer so bila glavna sporočila subtilnost, ženstvenost in belina.

Štajerki s krasnim glasom in stasom – Karin Zemljič, pevka zasedbe Okustični, in Maja Keuc - Amaya

Napoved modnih smernic je bila žgečkljiva in atraktivna.

Na velikem odru osrednjega prireditvenega prostora so gledalce v svet mode popeljala številna znana imena iz modnega in glasbenega sveta, pri čemer je imela osrednjo vlogo pevka Maja Keuc - Amaya, ki je navdušila ob živi glasbeni spremljavi izbrane zasedbe simfoničnega orkestra pod taktirko dirigenta Matjaža Brežnika in osmih spremljajočih pevk, ki jih vodi vsestranska glasbenica Karin Zemljič.

Dejan Ozimič v družbi menedžerke Citycentra Celje Darje Lesjak in vodje marketinga Nene Horvat

Poleg manekenk in manekenov so na odru nastopili plesalci iz Bolera, dogodka pa so se udeležili številni znani obrazi, tudi sanjski moški druge sezone Blaž Kričej Režek, ki je zbranim predstavil svoje dekle.