Sanjskemu moškemu se je izpolnila dolgoletna želja

Zgodba okrog sanjskega moškega Gregorja Čeglaja kljub temu, da v resničnostnem šovu ni našel sorodne duše, ni potihnila. Najbolj oblegan in vroč estradnik na sceni letošnjega leta uresničuje svoje sanje, menda kar z delom na televiziji. Gregor je že v šovu večkrat namignil, da si želi delati na televiziji, a se mu do šova, v katerem je iskal srčno izbranko, ta želja ni uresničila. Pregovor pa pravi, da si je treba skrbno izbirati želje, saj se lahko te uresničijo, in očitno se je tudi Gregor znašel v situaciji, v kateri si lahko le čestita in zagrabi nove priložnosti. Zaželeni sanjski moški in finalist letošnjega izbora za fatalca leta je v zadnjih tednih že večkrat namignil, kaj počne, na družabnih omrežjih pa redno objavlja utrinke o tem, kaj počne po koncu šova.

Ali bi bil športni voditelj, ne vem, a me vsekakor zanima medijski svet.

»Če vas zanima, kje se vidim v prihodnosti in kaj bi počel, lahko rečem, da v športnih vodah. Ali bo to športno novinarstvo, ali bi bil športni voditelj, ne vem, a me vsekakor zanima medijski svet,« je po koncu šova priznal Gregor, ki je takrat sicer priznal, da se je na neki projekt že pripravljal, a se ni uresničil, zdaj pa se njegova želja uresničuje – Gregor namreč ne skriva, da že nekaj tednov z ekipo oddaje Svet na Kanalu A pokriva športne teme. Vprašanje, ali bo postal novi sodelavec komercialne televizije POP TV, smo naslovili na omenjeno televizijo, a odgovora do zaključka redakcije nismo prejeli.