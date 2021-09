Sanjskemu Gregorju pokazala, kaj zamuja (FOTO)

Od šova Sanjski moški je minilo že nekaj časa, a kandidatke za srceše vedno vzbujajo pozornost. Ena tistih, ki je tovrstno slavo najbolje unovčila, je. Ta Kranjčanka je ob prvem srečanju v šovu na Gregorja naredila močan vtis, oblečena v zapeljivo obleko. A to na koncu ni bilo dovolj, Gregor se je sredi šova poslovil od nje, češ da med njima ni začutil globlje povezave. Mary to ni preveč potrlo, uživala je poletje tudi v družbi nekaterih drugih tekmovalk, vsake toliko pa Gregorju pokaže, kaj zamuja, ker ji ni podaril zadnje vrtnice. To je dobila, a sta se z Gregorjem že naslednji dan razšla.Sicer pa je Mary poletje, ki se nezadržno izteka, izkoristila tudi za to, da se je večkrat pokazala v kopalkah, med drugim je uživala tudi na jahti slovenskega kriptomilijonarja