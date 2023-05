Sanjska Tjaša išče neznanca, ki ji je za brisalce avtomobila zataknil tole (FOTO)

Nekdanja udeleženka resničnostnega šova Sanjski moški Tjaša Kramarič je zelo družabna in skoraj da ne mine dneva, ko ne bi na svojem instagramu objavila, s kom se je tisti dan družila in kaj je počela. Je le vplivnica, ki ima okrog sebe prijazne ljudi, kar so ji dokazali tudi danes zjutraj, ko je nekdo za brisalce njenega avtomobila zataknil ogromno šopkov vrtnic, ob tem pa na vsako rožico zapisal sporočilce.

Tjaša sedaj svoje sledilce sprašuje, kdo jo je tako izjemno presenetil. Sodeč po pisavi, gre za nežni ženski rokopis in nekoga, ki Tjašo zelo dobro pozna. Všeč mi je/so mi »tvoje tetovaže«, »kako dišiš«, »tvoja očala«; »tvoj ples«, »občutek, kako se ljudje ob tebi počutijo« ...

Lepotici je to presenečenje zagotovo popestrilo dan in lepo je videti, da so ljudje še vedno polni lepih spontanih trenutkov.

Vrtnice, zataknjene za brisalce. FOTO: Zaslonski posnetek