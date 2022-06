Sanjska poroka Monike in Aleksandra (FOTO)

Simpatična svetlolasa pevka Ansambla Boršt Monika Lavrič se od nedavnega piše Mestek, saj se je poročila in srce oddala Aleksandru Mestku. Ta pa ni glasbenik, temveč zobotehnik, ki pa ne dela v svojem poklicu, ampak je s prijateljem solastnik paintballa Pitbulla, ki slovi po odličnih teambuildingih. Ona pa je vzgojiteljica, zaposlena v vrtcu v Loškem Potoku, svojem domačem kraju, od koder se je zdaj preselila v Velike Poljane, kjer si je z možem uredila novi dom.

Ob svojem ženinu je bila čudovita nevesta. FOTO: Daniel Vincek

Kot nam je zaupala, je Aleksandra spoznala na svoj 25. rojstni dan, letos pa se je na dan, ko je praznovala 27. rojstni dan, z njim tudi poročila. »Leto po tem, ko sva se spoznala, me je zasnubil, letos pa sva ljubezen kronala s poroko,« nam je zaupala Monika, ki se je z možem po vseh obredih naokoli popeljala s kabrioletom. Aleksandra pa je spoznala po zaslugi svoje najboljše prijateljice Ines. »Bila je ljubezen na prvi pogled, ki pa še kar traja. In zdi se nama, kot da se že res dolgo poznava,« nam je še zaupala Monika, ki v tem mesecu s fanti iz Ansambla Boršt ni veliko nastopala.

Mladoporočenca s svati. FOTO: Daniel Vincek

»Dogovorili smo se, da ne bomo sprejemali špilov, bomo pa zato julija in avgusta spet bolj aktivni, saj nas čaka kar veliko veselic,« nam še pove pevka, ki je bila čudovita nevesta v dolgi beli obleki z vlečko, ki so ji jo pomagale držati njene najboljše prijateljice družice, poleg že omenjene Ines še Kaja, Veronika in Nina. Najlepši dan so mladoporočencema popestrili Mojca Troha, Kvatropirci, Tilen Lotrič in Ansambel Pogum, tačas pa Monika in Aleksander že uživata na poročnem potovanju, na sanjskih Maldivih.