Sanjska moška Blaž in Gregor na bojni nogi

Kmalu po koncu lanske sezone resničnostnega šova Sanjski moški, v kateri je Blaž Kričej Režek med vsemi kandidatkami izbral postavno Kristino Miler, se je začela med njima odvijati prava drama, v katero se je vmešal sanjski moški Gregor Čeglaj. Nanj naj bi se namreč obrnila Kristinina družina, ki trdi, da jim Blaž grozi s tožbo.

V njuno medijsko obračunavanje se je vpletel tudi sanjski moški Gregor Čeglaj, ki je nedavno ugasnil vse profile na družabnih omrežjih. FOTO: INSTAGRAM

Vse se je menda začelo z intervjuji, ki jih je 23-letni Blaž dajal medijem, nato pa se je svojo resnico odločila razkriti še Kristina. Ta je povedala, da je Blaž sicer izjavil, da naj bi razmerje zaključil, ker je bila Kristina ljubosumna in naj bi o njej izvedel slabe stvari, zdaj pa je temnolaska priznala, da je njuno razmerje, ki po koncu šova ni dolgo trajalo, zaključila ona. Blaž je namreč v intervjuju s pevcem Davidom Amarom priznal, da izbranko, »če ni pridna«, v razmerju včasih kaznuje tudi tako, da jo ignorira, Kristina pa je o tem dejala: »Blaž si ne vzame veliko časa za dekle, ko ga ni, pa redko napiše sporočilo.

Kaznovanje s posvečanjem manj pozornosti se mi zdi zelo nezrelo dejanje.« Na kanalu joonglaa so se pojavile govorice, da naj bi jo varal in ji celo grozil. Sanjski moški se je zdaj oglasil in poudaril, da gre za neumnosti in da Kristine nikoli ni prevaral, poleg tega je dodal, da gre za osebne stvari, ki se jih ne rešuje v javnosti. V dramo se je vmešal tudi Gregor Čeglaj, ki je razkril, da se je nanj obrnila Kristina s svojo družino. To je zapisal v sporočilu, ki ga je poslal prek spleta glasbeniku Janu Vaukmanu, ki je v svojem podkastu gostil prav njega. »Dobro veš, na kakšne načine groziš Kristini. Družina se je obrnila name, ker si se odločil za grdo igro. Lahko ti povem, da boš naslednjo potezo zelo obžaloval. Ne samo da ne boš hodil, ampak boš tudi spoznal svojo staro prijateljico depresijo,« je Blažu sporočil starejši sanjski moški, ki je obljubil, da bo storil vse, da bo Kristino zaščitil pred njim.