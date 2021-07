Sanjska Mary na Merlakovi jahti pokazala skoraj vse (FOTO)

Udeleženka Sanjskega moškegauživa v morskih radostih na jahti v družbi slovenskega milijonarja. Seveda vedno najde čas, da ostaja v stiku s svojimi sledilci. Na jahti, ki naj bi jo Merlak najel, se pogosto v bikiniju nastavlja fotografskim objektivom in razkriva telo, pa tudi nekaj svojih tetovaž na njem.Sicer pa je zaradi uživanja 'sanjskih deklet' na jahti na spletnih omrežjih veliko hrupa. Nekdanje sotekmovalke so se zapletle celo v hud spor, v katerem je Laura obtožila Mary, Laro in Tjašo, da na milijonarjevi barki dajejo noge narazen.