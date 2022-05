Sanjska Laura: Grdo sem gledala ljudi, tečna sem bila

Tekmovalka zadnjega šova Sanjski moški Laura Beranič se je pred dnevi udeležila festivala v Kidričevem in bila nad celotnim dogodkom povsem razočarana. Na koncertih se je želela sprostiti in se iz prve vrste tribune povsem povezati z dogajanjem na odru, a kar je doživela, je bil popoln polom, pravi.

»Večino časa sem igrala redarja, grdo gledala ljudi, ki so polivali vse okoli sebe, dopovedovala ljudem, naj ne tiščijo telefonov proti odru, ker se nastopajoči ne bodo snemali, meni pa naj nehajo z rokami in s telefoni kriliti pred glavo. In ne vem, zakaj sem bila vseh osem ur v prvi vrsti, da sem bila nato še dva dneva gluha,« je potožila in se še sama postavila v dvom, zakaj je koncert obiskala, če je vedela, da bo gneča.

Razočarana pa ni bila le nad evforičnimi obiskovalci, temveč tudi nad organizatorji, ki so več ur zamujali s programom in je tako glasbenik, zaradi katerega je med drugim prišla na koncert, na oder stopil šele ob 3.30.

Vsem svojim sledilcem, in teh ni malo, skoraj 40 tisoč, se je opravičila, če so jo videli tečno. »Ponavadi nisem takšna,« priznava zgovorna in temperamenta Štajerka.