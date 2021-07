Sanjska Kaja dobila novo vlogo pred kamerami, ste jo videli?

Kaja Casar je poskusila v novi vlogi. FOTO: Instagram

Resničnostni šov Sanjski moški je poskrbel za prepoznavnost marsikatere tistih, ki so se potegovala za srceV tej tekmi je bila dolgo med favoritinjaminogometašica in športna navdušenka, ki pa je užaloščena ostala brez vrtnice v polfinalu. A ta oddaja je zdaj mimo, zanjo se je že začel druge vrste šov. Marsikdo je v preteklih dneh presenečeno pogledal, ko jo je videl na nogometni tekmi evropskih kvalifikacij med Mariborom in armenskim Urartujem. Kaja se je namreč prelevila v športno novinarko in po tekmi za televizijo mariborskega trenerjapovprašala po prvih komentarjih.O tem, ali je bila kaj živčna, nam je odgovorila: »Nervoza je definitivno bila, saj je to zame nova vloga. Mi je pa zagotovo pomagala izkušnja iz šova, tam sem se navadila kamer. Prav tako mi prav pride, da se spoznam na nogomet, da imam izkušnje v tem športu. Zaradi tega se gotovo bolje znajdem, lažje postavljam vprašanja in se navežem naprej na pogovor. Imela sem pozitivno tremo. Novinarstvo je nekaj, kar sem od nekdaj imela v mislih, vendar pa nisem pričakovala, da bom kdaj dobila takšno priložnost. Vsekakor se mi zdi delo zanimivo in se lahko v tem vidim tudi na dolgi rok. Zanima me šport, zanima me ta poklic, kamer sem se tudi že navadila, zato je to nekaj, v čemer uživam.«