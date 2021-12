Sanjska Anja se je poslovila od kamer

Temnolasa Anja Širovnik, ki jo je Slovenija spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški, v katerem jo je Gregor Čeglaj na koncu tudi izbral, a sta kmalu ugotovila, da si nista usojena, se je zadnje tri mesece smehljala z malih televizijskih zaslonov kot napovedovalka vremena na Planet TV.

Zdaj je sporočila, da se s tega mesta poslavlja in da ne bo več napovedovalka v jutranjem programu. »Za mano je kar en čustven dan, ker sem vam zadnjič napovedala vreme. Neizmerno sem hvaležna za to izkušnjo in za vse ljudi, ki sem jih spoznala,« je sporočila, kar so potrdili tudi na Planet TV.

Ljubezen z Gregorjem Čeglajem ji ni bila usojena. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

»S koncem leta smo na Planetu res zaključili sodelovanje z Anjo Širovnik, ki smo jo spremljali v vlogi voditeljice vremena. Anja je bila del oddaje Jutro na Planetu vse od prve oddaje v septembru, po mesecih zelo zgodnjega vstajanja pa se zdaj odpravlja novim izzivom naproti. Razšli smo se sporazumno in upamo, da bomo kdaj v prihodnosti še sodelovali,« so sporočili in tako potrdili, da ji niso podaljšali pogodbe, ona pa je glede svojih novih projektov še malce skrivnostna.