Sanjska Ana pred blokom doživela šok, priti je morala policija (FOTO)

Ana Pusovnik. FOTO: Instagram

Zgovorna Korošicaje na običajno sončno sredo pred domačim blokom doživela neprijetno presenečenje. Kot je razkrila na Instagramu, jo je 45 minut zasledoval neznani moški. Bil je v avtomobilu in jo ves čas opazoval. Ker si ni upala vstopiti v stanovanjski blok, je poklicala policijo.Možje v modrem so moškega našli, nepridiprav pa naj bi dejal, da išče svoje dekle ter da je ne dobi na telefon. Na vprašanje, zakaj je krožil in buljil v temnolaso lepotico, je menda odgovoril, da rad vidi lepo dekle ter da gledati ni prepovedano. »Res jih ne bi klicala, če ne bi videla, da tam parkira in me gleda,« je dejala vidno pretresena Ana. Dekleta je pozvala, da naj ne oklevajo, v kolikor se počutijo ogroženo ter da naj nemudoma pokličejo policijo.