Sanjska Ana popenila in pokazala plačilne liste (FOTO)

Želela je dokazati, da je bila v preteklosti zaposlena. FOTO: Instagram

Temperamenta Korošicanikdar nima dlake na jeziku. Že na začetku šova Sanjski moški je povedala, da denar služi prek onlyfansa, kjer rada odvrže kakšno krpico. Marsikdo tega ne odobrava, medtem ko so drugi prepričani, da gre za umetniške fotografije, za katere je pač treba plačati.Ana pravi, da jo mnenja »Cvetke Marjetke, ki sedi na kavču in komentira, ne zanimajo« in da nikdar ne odgovarja na provokacije. A tokrat je naredila izjemo. Razlog? Razjezila jo je opazka, naj si takšna dekleta raje poiščejo službo. Na instagramu je nagovorila uporabnika tiktoka, ki je objavil nesramen komentar in mu povedala nekaj krepkih.»Kot prvo, najprej si najdi šihit TI! /.../ Po njegovem mnenju smo punce z Onlyjem nesposobne za delo. /.../ Dragi moji, zakaj bi delala 8 ur na dan, če sem lahko sama svoj šef?« je zapisala (nelektorirano) Ana. Dodala je, da bo prvič in zadnjič pokazala del svoje preteklosti. Pripela je posnetek zaslona plačilnih list in odgovor delodajalca, da je bila sprejeta na želeno delovno mesto.Ana je poudarila še, da denar ne pade z neba in da sama v to delo vlaga veliko truda.