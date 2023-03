Sanja Rozman: Vedenjski vzorci, ki jih oblikujemo v otroštvu, so kot zapor

Ravnokar končuje roman z naslovom Ujetniki preteklosti, v katerem ne govori le o tem, na kakšen način se travmatična preteklost vmešava v našo sedanjost, jo kvari in povzroča ponavljanje travmatičnih dogodkov, temveč bralcu tudi približa odnos med psihoterapevtom in klientom.

Postavili smo ji nekaj vprašanj o tem, kakšno vlogo v odnosih igra denar in kako na to, kako ravnamo z njim, vplivajo naša prepričanja.

Opažate v zadnjih letih med ljudmi, ki se k vam zatečejo po pomoč, kakršne koli razlike glede social­no-ekonomskega stanja? Imate občutek, da se zdaj težje preživljajo in si tudi težje privoščijo psihoterapijo?

Ukvarjam se z ljudmi, ki trpijo zaradi posledic nekemičnih zasvojenosti. Preden se obrnejo name, v povprečju mine deset let težav. Njihovo življenje se v tem času toliko zaplete, da brez pomoči ne gre več.

Edina bistvena razlika, ki jo opažam v zadnjih letih, je to, da so številni, ki pridejo v moje skupine, že večkrat poskusili poiskati psihoterapevt­sko pomoč.

To, da Slovenci nismo narod, ki bi se obračal k psihoterapiji, torej ne drži. Ko pridejo k meni, so stiske zaradi zasvojenosti že tako hude, da jim grozi izgorelost, bolezen, razpad družine, težave na delovnem mestu.

Tako resno je, da poti nazaj ni. Prišli so do točke, ko so se začeli bati za svoje duševno zdravje, zavedajo se vplivov, ki jih ima zasvojenost na njihovo življenje, zato se za pot k okrevanju odrečejo marsičemu drugemu. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na ONA.je.