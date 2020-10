Sanja Grohar razkrila ozadje dogajanja: Grozili so ji s porno posnetki

FOTO: Instagram

je leta 2005 postala miss Slovenije in takrat je v javnosti dvigovala veliko prahu. Na instagramu je te dni spregovorila o številnih podrobnostih iz ozadja in kako je sama doživljala lepotna tekmovanja. Med drugim je razkrila, da se med tekmovalkami niso razvili prijateljski odnosi in da je v celotnem tekmovanju razvila le eno pravo prijateljstvo. V nekem trenutku je želela celo zapustiti tekmovanje, vendar je potem stisnila zobe in zmagala.Med samim izborom pa je pod noge dobila kar nekaj polen. Bila je prepričana, da nima možnosti za zmago, saj so govorili, da je premajhna, da ne bi smela imeti tetovaž, vsi so favorizirali drugo spremljevalko. Po osvojeni tituli so ji celo grozili z domnevnimi pornografskimi posnetki, na katerih naj bi nastopala. »Kje so ti posnetki ne vem, ampak mene zihr ne najdete noter,« je zapisala Sanja.Delila je tudi anekdoto s svetovnega izbora za miss sveta, kjer se je zaradi hotelskih zajtrkov oziroma predvsem rogljičkov v nekaj dneh zredila za štiri kilogram, ki jih je morala po hitrem postopku izgubiti, saj so imeli v naslednjih dneh izbor za miss bikini.