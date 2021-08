Sanja Grohar kmalu TV-voditeljica

Nekdanja miss Slovenije (2005), ki je zadnje čase predvsem vplivnica na družbenih omrežjih, kjer oglašuje množico artiklov, bo kmalu stopila v čevlje televizijske voditeljice.»Prihodnjo soboto, 28. avgusta, se na Planet z novo sezono vrača magazinska oddaja Planet Vau, ki predstavlja tudi novo voditeljico. Vsako soboto ob 18.30 nas bo na Planetu pozdravila Sanja Grohar, ki jo gledalci in gledalke že dobro poznamo, zdaj pa jo bomo lahko spremljali tudi v vlogi voditeljice oddaje, ki spremlja dogajanje na področju znanih in zabave, lepote, kulture in trendov,« so sporočili s Planet TV.»Po vrnitvi iz Londona sem imela željo priti nazaj pred TV-zaslone, ker sem resnično uživala v vodenju oddaj,« je povedala Groharjeva, ki se veseli novega izziva, v studiu oddaje Planet Vau pa si želi čim bolj raznolikih gostov. »Veselim se snemanja in vseh prihajajočih gostov. Želim si, da bi se v oddaji Planet Vau vsakdo dobro počutil.«To oddajo je sicer prej vodilaGroharjeva je v intervjuju za naš portal nedavno dejala, da se preoblači tudi na stranišču