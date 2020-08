Spletna vplivnica, misica, pevka in podjetnicaje svojim sledilcem že večkrat potožila, kako zelo pogreša družino in prijatelje v Sloveniji. Z možemin sinčkomsicer živi v Londonu, kjer ima zavidljivo kariero. Tam ustvarja spletne vsebine, lotila pa se je celo oblikovanja svoje linije oblačil.Po dolgih mesecih čakanja jim je končno uspelo rezervirati karte za Slovenijo in prišli so na obisk k svojim sorodnikom in prijateljem.​Mali Nicolai je bil še v vozičku, ko so se nazadnje videli, sedaj pa že veselo teka naokoli. Seveda jim je celotno situacijo povzročila koronakriza in veseli so, da so se ukrepi sprostili do te mere, da lahko spet potujejo. Sanja je na instagramu zapisala, da je tako srečna, da bi lahko jokala od sreče, objavila pa je tudi simpatično fotografijo z letališča.