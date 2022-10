Sandra Zulić: »V Sloveniji so lepotna tekmovanja premalo cenjena«

Sandra Zulić, dekle, ki je nosilo lento in se sprehodilo po mnogih slovenskih lepotnih pistah, se je ravno vrnila s prestižnega lepotnega tekmovanja v Turčiji. Dolgonoga Primorka ni osvojila krone, je pa več kot dostojno zastopala Slovenijo. Takole nam je opisala svoja doživetja v Antaliyi, enem najlepših obmorskih predelov Turčije.

Bila si na lepotnem tekmovanju v Turčiji. Kje je tekmovanje potekalo in kako si se uvrstila?

Bila sem na tekmovanju Miss Aura International v Antaliji. Tekmovanje temelji na konceptu 4B - beauty (lepota), brain (razgledanost, inteligenca), body (telo) in behavior (obnašanje), kar pomeni, da smo bile punce ves čas pod drobnogledom. Vse skupaj je trajalo 14 dni. Bile smo nastanjene v Rixos Resortu v Antaliji, ki je eno izmed največjih in najbolj luksuznih resortov v Antaliji. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz pogovorov, fotografiranj, snemanj, predstavitve nacionalih kostumov, modnih revij, intervjujev in izletov.

FOTO: Missosology

Imele smo tekmovanje za Miss Bikini, Miss Talent, Miss Friendship, Miss Inteligence, Miss Best National Costume ter najvažnejši naslov Miss Aura International. Konkurence je bila kar velika, saj je bilo veliko punc iz močnih in večjih držav, ki se vedno dobro uvrstijo na svetovnih lepotnih tekmovanjih. Zmagovalka je bilo dekle iz Indonezije. Sama sem dosegla drugo mesto pri predstavitvi talentov, kjer sem plesala trebušni ples, ki ga tudi poučujem. S svojo predstavitvijo na izboru sem več kot zadovoljna, saj sem šla na tekmovanje z mislijo, da pridobim čim več izkušenj in poznanstev, ki bi mi lahko pomagale za naprej in s tem sem se tudi vrnila. Sicer brez krone, a z ogromno znanja, poznanstev, izkušenj, novih ponudb, ki jih še ne smem razkriti in vsekakor sem prišla nazaj kot boljša verzija sebe, kar je tudi bil moj prvoten cilj. Sebe in Slovenijo sem predstavljala po svojih najboljših močeh in ponosno, a vem, da druge države vložijo veliko več v takšna tekmovanja in imajo izredno podporo od domače publike, saj so lepotna tekmovanja veliko bolj cenjena, kot pri nas. Res enkratna izkušnja, ena lepših v mojem življenju in vsekakor mi ni žal, da sem bila del tako ogromnega dogodka.«

Kakšni so začetki tvojih lepotnih tekmovanj in manekenstva? Pri petih letih sem izdelala svoj prvi modeling book- portfolio, saj sem bila del manekenske šole. Pri 14-h letih sem se, tri leta zapored, udeleževala fashion campa, kjer smo imeli razna slikanja, modne revije, snemanja reklam, spotov itd. Tam sem pridobila nekaj svojih "prvih" izkušenj. Moje prvo Miss tekmovanje pa je bilo leta 2013, ko sem imela komaj 15 let in sicer za Miss Kopra, pri 18-h pa za Miss Slovenije. Sledil je naslov Miss Nove, nato tekmovanja za Miss Universe, Miss Earth, Miss Earth Fire Slovenia 2018. S tem nazivom sem dobila tudi naziv Miss Supertalent Slovenia in odpotovala na svoj prvi svetovni izbor in sicer Miss Supertalent International v Korejo, Seoul. Tam sem preživela 14 dni in to je prav tako bila ena izmed lepših izkušenj v življenju. Spoznala sem njihovo zanimivo in prelepo kulturo, ki me je navdušila. Tam sem prejela naziv za Miss Fashion Influencer for Miss Supertalent International. Nato se je moja pot zaradi epidemije za 3 leta ustavila. In nato sem letos dobila ponudbo za Miss Aura International v Turčiji, prišla skozi casting in postala nova Miss Aura Slovenia 2022. Tako sem lahko odpotovala zastopati Slovenijo na svoj drugi svetovni izbor Miss Aura International, v Turčijo. Po vrnitvi domov, sem dobila kar nekaj ponudb za nova lepotna tekmovanja in sodelovanja, a moram še pretehtati za kaj se bom odločila. Kakšna je organizacija lepotnega tekmovanja v Turčiji v primerjavi s Slovenijo?

Kot sem že povedala, so v Sloveniji lepotna tekmovanja premalo cenjena. Obstajajo neki stereotipi, katerih se naša populacija drži in kateri več kot zagotovo ne držijo. Missice niso samo lepe punce, ki obljubljajo, da bodo rešile in spremenile svet. Missice smo ženske, ki cenimo sebe in svojo lepoto, delamo na sebi, smo izobražene in razgledane, ambiciozne, iznajdljive, znamo tekoče govoriti več tujih jezikov, razmišljamo izven okvirjev. Niti eno tekmovanje več ne temelji le na lepoti ženske, ampak je za vsem tem veliko več kriterijev. In v drugih državah punce, ki tekmujejo na lepotnih tekmovanjih imenujejo kraljice, jih cenijo, podpirajo, kar pri nas na žalost ni ravno tako.

Kar se pa tiče organizacije lepotnega izbora so pa svetovna lepotna tekmovanja na zelo profesionalnem nivoju. Za nobeno tekmovanje v Sloveniji mi vsekakor ni žal, saj sem se od vsakega nekaj naučila, a se ne morejo primerjati z svetovnimi lepotnimi tekmovanji, ki so na drugačnem nivoju. Pohvalila bi organizacijo izbora za Miss Earth Slovenije, po mojem mnenju, trenutno, najboljša organizacija lepotnega izbora za Miss v Sloveniji.«

Kakšni so stroški deklet, ki potujejo na tekmovanja izven svoje države?

Tukaj so stroški, ki se jim ne gre izogniti, kot je letalske karta. Kar se tiče ostalih priprav, je pa kakor se vsaka punca potrudi. Jaz sem želela sebe in Slovenijo predstaviti v najboljši možni luči in sem zato dosti časa in denarja tudi vložila. Sicer v drugih državah dobijo punce vse obleke, čevlje, šminko, vse pripomočke od sponzorjev, ki jih podpirajo in jim v zameno za objave na socialnih omrežjih itd. posodijo določene stvari, s katerimi se nato punce na tekmovanju predstavijo. Pri nas je to drugače in si moramo punce večino stvari priskrbeti same. Sicer sem nekaj stvari dobila tudi jaz in rada bi se zahvalila vsakemu za izrečeno podporo in zaupanje, a sem morala veliko sama vložiti. Za tekmovanje smo si morale zagotoviti obleko za finalni nastop, obleko za talent show, obleko za nacionalni kostum, obleke za vsakdanja slikanja in dogodke. Tako, da stroškov se hitro nabere.

Kaj ti je prinesla ta uvrstitev za prihodnost lepotnih tekmovanj?

Tole tekmovanje je definitivno ena izmed najlepših izkušenjin prineslo je spomine, ki bodo trajali celo življenje. Pridobila sem ogromno znanja, ogromno poznanstev, izkušenj, premagala sem nekatere strahove, pridobila nove ponudbe, nove priložnosti, res mi je tekmovanje dalo ogromno. Tudi če sem prišla nazaj brez krone, sem prišla bogatejša in boljša verzija sebe. Spoznala sem punce s celega sveta, govorila v 5 različnih jezikih, kar mi je pomagalo, da sem znanje nekaterih še izboljšala, sodelovala sem na slikanjih z priznanimi turškimi snemalci in fotografi, snemala reklame za priznana turška podjetja, videla ogromno zanimivih mest v Antaliyi, preizkusila nove stvari, nove izkušnje, nove izzive, zares v kratkem času osebnostno zrasla in doživela kot nekakšno transformacijo. Poleg tega, pa se mi je odprlo veliko novih priložnosti za naprej, ponudbe za sodelovanja v tujini, vabila na druga tekmovanja, povezave z nacionalnimi direktorji miss organizacij iz drugih držav, itd.

Največji dar tega tekmovanja pa so nova prijateljstva. Tam smo z dekleti preživele 24 ur skupaj, torej teh 14 dni smo se zbujale skupaj, spale skupaj, jedle skupaj, skupaj smo se smejale, jokale, doživljale takšne in drugačne preizkušnje, izzive in smo se z nekaterimi zares dobro povezale. Tam smo bile punce, ki smo prišle same v svet z nekimi pričakovanji in to nas je povezalo. Podobno razmišljamo, veselijo nas podobne zadeve in imamo skupne interese.

S trebušnim plesom se je uvrstila na 2.mesto Miss Talent. FOTO:Missosology

Pred tako preizkušnjo moraš biti tudi psihično zelo močen, saj je tekmovanje izredno naporno, tako fizično kot psihično. Zelo malo je spanja, celodnevni napori, veliko make-upa na obrazu, sprehajanje v petah, celodnevni treningi, kljub vsemu temu, pa so nekatere punce izredno tekmovalne in ljubosumne in so za zmago pripravljene narediti marsikaj. Tako, da je bilo tudi veliko sabotiranja, opravljanja, kraje osebnih zadev (jaz sem tudi bila okradena), kar je nekatere punce zlomilo.

Kljub vsemu temu mi je ta izkušnja odprla ogromno vrat za prihodnost. Med njimi tudi nadaljnje sodelovanje z njihovo organizacijo, a ne smem še vsega razkriti.«