Sandra Zulić: primorska misica bo zastopala Slovenijo na lepotnem tekmovanju v Turčiji

Plavolasa primorska lepotica dolgih nog Sandra Zulić je že kot otrok stopala po lepotnih pistah. V agenciji Vulcano models se je naučila vseh manekenskih korakov in gibov ter kmalu nastopila kot miss Kopra. Leta 2016 je bila finalistka izbora za miss Slovenije, zaslužila pa si je tudi naslov miss revije Nova.

Verjamemo, da bo Sandra z vrhunsko postavo osvojila visoko mesto. FOTO: Osebni arhiv

Leta 2018 je bila tretja spremljevalka na Miss Earth Fire Slovenia, prvo mesto pa je osvojila na Miss talent v plesu. Vsi lepotni naslovi so jo pripeljali tudi do svetovnega izbora Miss Aura, za katerega je dobila vabilo iz Turčije, ki je organizatorka dogodka. Miss Aura je lepotno tekmovanje, ki temelji na 4 B (beauty, behavior, brain and body – lepota, obnašanje, znanje, hoja in gibanje telesa). Sandra, ki si stroške poti in bivanja v hotelu sama krije, si je morala za nastop zašiti slovenski nacionalni kostum in zagotoviti veliko različnih oblek ter suvenirjev iz Slovenije, ki jih bo podarila ostalim dekletom.

Dekleta imajo le alo prostega časa. Zabavajo se lahko le v hotelski sobi. FOTO: Osebni arhiv

11.9. je odpotovala v Antaliyo, čudovit obmorski, turistično zelo oblegan predel Turčije, kjer bo 25. 9. potekalo finale izbora Miss Aura.

S tem kostumom nacionalnih barv bo zastopala Slovenijo. FOTO: Osebni Arhiv

»Vse punce smo se v teh dnevih že zbrale. Imamo res malo prostega časa. Vsak dan je zapolnjen s športnimi aktivnostmi, plesom in raznimi dogodki, skozi katere nas vseskozi ocenjujejo. V času do glavnega finala bo veliko dogodkov: Talent show, predstavitev nacionalnih kostumov, učenje skupne plesne točke, novinarska konferenca, preverjanje znanja iznajdljivosti, 'bikini show', povedali pa so nam, da nas vseskozi opazujejo in ocenjujejo naše obnašanje«, je povedala simpatična in zelo prijetna lepotica, ki se zelo trudi, da bi Slovenijo zastopala v najboljši luči. In mi ji želimo čim višjo uvrstitev.