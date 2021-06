Sandra o dogajanju v šovu: Ko en mesec poslušaš gobcanje v prazno ...

Nasmejana rdečelaska ima zastavljen jasni cilj. FOTO: Instagram

V nedeljo je morala šov Sanjski moški zapustitiiz Maribora. Kot nam je zaupala v pogovoru, je njena trenutna največja in edina želja, da bi končala etnologijo in antropologijo na filozofski fakulteti v Beogradu. Rdečelaska nam je med drugim razkrila tudi, katera od deklet je po njenem mnenju najbolj zaslužna za dramo v hiši ter v katerem šovu bi sodelovala v prihodnosti.Enostavno ni bilo kemije med nama.Zmago bi privoščila več dekletom, ampak če pogledamo njegove standarde in katera bi bila zanj najbolj primerna, bi reklainNajbolj mirno (smeh). Dovolj si zrel, da se znaš malo zdržati, ne pa da se tam prerekaš z vsakim. To nima nobenega smisla. Da se tam kremžiš in delaš dramo ... Zakaj, komu na čast? Tiho bodi in ne delaj drame, saj v očeh drugih izpadeš neumno.Definitivno. Ker ko poslušaš en mesec gobcanje v prazno ... Imej mejo, kdaj moraš utihniti. Se opravičujem, ker tako negativno govorim, ampak drugega o tem res nimam povedati.Take vrste šov ne, v kaj bolj intelektualnega. Mogoče v Zvezde plešejo, kjer lahko pokažeš svoje talente. To, kar je montirano, mi ne odgovarja, ker nisem prikazana v pravi luči.Da končam faks, to je edini načrt v mojem življenju zdajle.Ne poznam ga v resnici (smeh).Ja, enak.