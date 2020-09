Sandi že tlačil Jacquelinin prst v usta (FOTO)

Bila je šokirana. FOTO: Voyo

​»Sem moral zalizat prst«

Sandi ji je dal prstan. FOTO: Voyo

V šovu Ljubezen po domače so se vrstili hitri zmenki, ki so potekali v romantičnem gradu Štanjel.Še posebej je bil podjeten, ki ga jepopolnoma očarala. »Prava seks bomba je,« je povedal in ji poleg šopka prinesel še darilo, za katero je dejal, da se lahko z njim maže, če pa bo hotela, jo bo pa namazal tudi on.Toda Sandi ni bil samo besedni laskač, Jacqueline je prav šokiral, ko je iz žepa potegnil prstan in šel na kolena. Za roko je sicer ni prosil, je pa predlagal, naj bo to prstan njunega prijateljstva. »Za začetek,« je dejal.Jacqueline je bila seveda presenečena in je veselo povedala, da se bo tem počuti kot kraljica. Je pa imel Sandi nekaj težav z natikanjem prstana, ki ni hotel na prst. Zato je prst na njeno presenečenje dal v usta, da bi tako lažje spravil prstan, kamor sodi.»Sem moral zalizati prst,« se je pošalil Sandi, ki mu je na koncu le uspelo.