Sandi sumničav, je njegova Viki skočila med rjuhe s svojo pričo?

V novi epizodi ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled sta za pestro dogajanje poskrbela Sandi in Viki. Čeprav je od njune poroke minilo že nekaj dni, Sandija še vedno tare izjava nevestine priče.

Ta je namreč razkril, da sta skupaj z Viki potovala v Rim, kar je pri Sandiju vzbudilo dvome in vprašanja, kaj se je tam med njima zares dogajalo. Vse skupaj se mu je zdelo sumljivo, zato je od Viki poskušal izvedeti več.

Sandija muči nevestina preteklost

»Včeraj me je malo zmotilo pri tvoji priči, ko je rekla - tvoja moška priča, da sta vidva potovala do Rima in bila naokoli. A sta bila kdaj v zvezi?« je vprašal Viki.

Kaj se je dogajalo v Rimu? FOTO: Planet TV

»Ne, midva sva prijatelja že kar nekaj časa,« mu je odgovorila Viki, kar pa Sandija ni popolnoma pomirilo.

Tudi kakšen padec

Na vprašanje, kaj pričakuje od veze, je Viki v kamero odgovorila, da pričakuje veliko vzponov, tudi kakšen padec. In prav tega se Viki tudi najbolj veseli.

Viki pričakuje vzpone. FOTO: Planet TV

