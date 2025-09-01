Sandi Kojić: »Imel sem večinoma plastične, a me seksualno niso privlačile«

Na male ekrane se s koncem poletnih počitnic vračajo resničnostni šovi in prvi je bila Poroka na prvi pogled. V prvi oddaji nove sezone smo lahko tako spoznali kandidatke in kandidate, ki so se pred usodnim dnem zabavali na dekliščini in fantovščini ter se poskušali vsaj nekoliko sprostiti.

Če naj bi na tovrstnih zabavah običajno alkohol tekel v potokih, pa sta bili zabavi za dekleta in fante v oddaji precej bolj zadržani, a so dobili tekmovalci priložnost, da se med seboj spoznajo, malce bolje pa so jih lahko spoznali tudi gledalci. Če so se dekleta pogovarjala predvsem o svojih poklicih, sanjah, ljubezni in pričakovanjih, pa so fantje zajadrali tudi v bolj intimne podrobnosti.

Tako je denimo na plano prišlo vprašanje, kakšen je njihov odnos do žensk, ki so se podvrgle plastičnim operacijam. Izvedeli smo lahko, da večini moških to ni prav všeč, še najbolj glasno pa je svoje mnenje o tem izrazil Sandi Kojić, 39-letni podjetnik iz Ljubljane, ki je v resničnostnih šovih že pravi veteran. »Imel sem večinoma plastične, a me seksualno niso privlačile, sem si ga raje na roko metal,« je povedal iskreno in na vprašanje, zakaj je sploh bil v zvezi z ženskami, ki ga niso privlačile, odgovoril: »Da bi me drugi videli z njimi.«

Sandi je sicer znan tudi po zmagi v slovenski različici šova Dvor in sodelovanju v srbskem šovu Zadruga. V preteklosti je bil vidno prisoten tudi na slovenski estradi, saj je bil v razmerju z zmagovalko slovenskega Big Brotherja, Mirelo Lapanović ter se v šovu Bar poljubljal s tekmovalko Ivono Pavlović.

Katero izmed dam so mu strokovnjaki iz šova Poroka na prvi pogled izbrali za nevesto, za zdaj še ni znano, nas je pa bralec ta konec tedna obvestil, da naj bi ga videl v Kinu Šiška v družbi mlade slovenske političarke iz vrst SDS Maše Klasinc Medved, s katero da sta se držala za roke, Klasinc Medved je na družabnih omrežjih všečkala tudi več Kojićevih fotografij.