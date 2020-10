Samska Tina Gorenjak preizkusila tudi zmenke na slepo

Po skoraj šestih mesecih je gledališče Špas teater spet odprlo svoja vrata, saj je njihovo poslanstvo še naprej širiti smeh, ki poteka varno in z veliko dobre volje. Za smeh bo tako kmalu premierno poskrbela tudi seksi igralka in ljubljenka občinstva, slovenska muca maca Tina Gorenjak, ki na oder mengeškega gledališča prihaja z novo komedijo Večno samska. Čeprav Tina v šali pravi, da je zanjo samskost tragedija, se boste vi ob njeni zgodbi gotovo zjokali. Od smeha, seveda!



»Predstava nikakor ni namenjena samo ženskam ali samskim. Menim, da se bo v njej prepoznal vsak. Vsak od nas je kdaj bil samski. Žal se tudi veliko ljudi v zvezi počuti osamljene. In upam si trditi, da bodo v predstavi uživali tudi tisti v srečnih zvezah, saj bodo dobili spodbudno dozo pozitivnega in zabavnega pogleda na njihovo razmerje. Govorila bom neposredno in odkrito o svojih izkušnjah in vseh možnih oslarijah, ki sem jih počela v iskanju pravega partnerja. Želim si, da predstava podari veselje osamljenim srcem in morda tudi kakšno idejo o tem, kako in kam v iskanju boljše polovice,« pravi Tina, ki nas bo nedvomno

ponosno peljala čez svojo tragikomično odisejado iskanja ljubezni, kjer je preizkusila vse – spletne zmenke, hitre zmenke, slepe zmenke in zmenke, za katere bi bilo bolje, če bi bili tudi gluhi, ne samo slepi.



Tekst za predstavo je napisala skupaj s Tanjo Kocman, pod režijo komedije pa se je podpisala odlična Tijana Zinajić. In ker je znano, da je prav ples v dvoje najlepša slika odnosa med partnerjema, bo na odru zasijal tudi zmagovalec šova Zvezde plešejo, plesni prvak in koreograf Arnej Ivkovič.