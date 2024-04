Šampionovo ganljivo slovo: »Na koncu smo imeli vsi solze v očeh«

Peter Prevc, najuspešnejši slovenski smučarski skakalec vseh časov, je konec marca v Planici na zadnji tekmi sezone končal kariero. Ob slovesu so mu pod Poncami pripravili poseben program, ki je tako njega, njegove najbližje kot tudi vse navijače v živo in pred televizijskimi zasloni ganil do solz.

Naš šampion se je na družbenem omrežju Instagram zahvalil vsem, ki so mu pripravili poseben program ob slovesu, in s sledilci delil ganljive fotografije s spodnjim zapisom:

»Čas za slovo. Hvala vsem, ki ste bili del tega čudovitega dne. Hvala, navijači. Hvala, Tomi. Hvala @planicanordic,@slo.ski, @sloskinordicteam, @triglavgroup,@mihakrusicprodance, Maja Širok,@saso_avsenik&;@lukasesek, @tomi_m_siddharta, @vladokreslin_official. Hvala, Mina.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekatere.

»Hvala, Peter! Bilo je nepozabno slovo, vredno prvaka, kot si ti. Neverjetna izkušnja je bilo biti tam. Hvala za vsa čustva, ki ste nam jih podarili v teh letih. Vedno si bil naš idol in velik navdih vsem, tako v dobrih kot težkih trenutkih. V čast mi je bilo večkrat srečati vas na hribu. Prav tako je bilo vedno lepo voditi to stran oboževalcev in lahko narediti nekaj statistik o odličnih rezultatih ter fotografirati nepozabne trenutke. Vse najboljše v novem življenjskem poglavju. Zelo te bomo pogrešali.«

»Hvala, Pero. Resnično me je prizadelo tvoje zadnje tekmovanje, a sem tudi hvaležen, da sem bil del tvoje športne kariere. Zahvaljujoč tebi sem se z vsem srcem zaljubil v smučarske skoke. Želim ti srečo in izpolnjenost na tvoji novi pot življenja. Te že pogrešam.«

»Sklepanje kroga, z zmago, doma. Kako bi lahko bilo še bolje. Vse najboljše za vas!«

Zapel mu je tudi Luka Sešek

Pod Poncami se mu je poklonila domača in mednarodna javnost, slovesa od športne kariere 31-letnega smučarskega skakalca pa niso hoteli izpustiti niti mnogi znani obrazi.

Luka Sešek s Petrom FOTO: Mediaspeed.net

»V Planici je bilo res sanjsko – Petrovo slovo, večdesettisočglava množica, prekrasna gorska kulisa, sončno vreme. Ko sem stal ob njem z mikrofonom v roki, si nisem mogel niti predstavljati, da bo ta nastop tako čustven. Na koncu smo imeli vsi solze v očeh,« je povedal pevec Luka Sešek. Skakalni as si je namreč zaželel, da bi mu po zadnjem skoku v Planici Luka zapel pesem Time to say Goodbye.

