Šampion rojstni dan praznoval s svojimi prvaki

Podpredsednik OKS in predsednik Športne zveze Maribor Tomaž Barada je svoj 48. rojstni dan proslavil na najboljši možni način – s sprejemom mladinskih prvakov z evropskega prvenstva v Črni gori, ki so domov prinesli kar 11 odličij (šest zlatih, dve srebrni in tri bronasta), eno zlato je imelo še prav poseben sijaj, saj je bilo od njegove hčerke Tyre.

S kar 11 odličji se je Baradova ekipa vrnila z evropskega prvenstva v Črni gori.

»Na to, kar imam tukaj, sem zelo ponosen, to je najboljše darilo, ki sem ga lahko dobil za rojstni dan. Dali ste mi vse, kar sem si želel,« je ganjen povedal nekdanji večkratni evropski in svetovni prvak v tekvondoju in kikboksu, sicer pa nepremagljiv šampion, ki je še vedno tako dobro pripravljen, da bi brez težav osvajal najvišja mesta. Sprejem in rojstnodnevno slavje so popestrili z baklami, bobnanjem, za kar je poskrbel Marko Soršak - Soki, ter z županom Sašo Arsenovićem, ki v prostem času prav tako trenira borilne veščine.

»Lepo je dočakati toliko nepričakovanega zlata naenkrat, v takem primeru je res lepo biti župan, in za to se vam lepo zahvaljujem,« je poudaril župan drugega največjega slovenskega mesta.