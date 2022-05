Salome v zadrego spravila Almo Rekić: Ti imaš botoks ali ne?

V oddaji Leta štejejo sta se tokrat pomerili kuharska mojstrica Alma Rekić in vsestranska Salome. Čeprav jima je v kvizu do finala dobro kazalo, sta se morali posloviti brez dobitka. Vseeno sta priznali, da sta se med ugibanjem let neznancev dobro zabavali, razkrili pa sta tudi marsikatero zanimivost o sebi.

Med drugim je vedno zgovorna Salome svojo kolegico vprašala, koliko je star,a in dodala: »Ti imaš botoks ali ne?« Rekićeva se na provokacijo ni odzvala, je pa razkrila, da je stara 41 let. Dodala je le: »Hvala, prijateljica.«

Čeprav sta Salome in Alma v finale vstopili s kar 8.800 evri, sta oddajo zapustili brez nagrade. Filip (25) je bil pretrd oreh za njiju, sta pa na koncu še enkrat ponovili, da sta se prišli v oddajo predvsem zabavat, kar sta tudi dosegli.