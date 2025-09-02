JESENSKA VERZIJA

Salome ima novo! Pokazala jo je zvestim sledilcem

Manjka ji le še nekaj rumenega ...
Fotografija: Dolga leta je bila blondinka.
Dolga leta je bila blondinka.

02.09.2025 ob 17:08
Dolgoletna blondinka Salome je s svojim najnovejšim korakom znova poskrbela za navdušenje. Na Instagramu je razkrila, da se je poslovila od svoje ikonične platinaste blond barve in izbrala tople, jesenske odtenke rjave. Sledilce je razveselila s fotografijami že med samim barvanjem, nato pa ponosno pokazala še končni rezultat – dolge, sijoče, ravne lase, ki žarijo v novi preobleki.

FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Salome, ki je prva oseba na Hrvaškem, ki je javno spregovorila o tranziciji in izkušnji transspolnosti, je že večkrat dokazala, da poseduje izjemen pogum, ne le v življenjskih preizkušnjah, ampak tudi z modnimi odločitvami. Tako je novi videz dopolnila z drznimi rdečimi očali z debelim okvirjem ter kraljevsko modro bluzo, za popoln videz v slogu Bauhausa ji manjka le še nekaj rumenega. 

