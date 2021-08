Šala na račun Igorja Bavčarja, ki je nasmejala mnoge Slovence

Šala, ki je zaokrožila na spletu. FOTO: Splet

je eden največjih zvezdnikov najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA, v dresu slovenske reprezentance pa je nepremagljiv. Komaj 22-letni Ljubljančan bo po olimpijskih igrah v Tokiu podpisal petletno pogodbo z moštvom Dallas Mavericks v višini 202 milijonov dolarjev, so pred dnevi poročali različni ameriški mediji.Ob vrtoglavem znesku, s katerim bo Dončić v povprečju na sezono zaslužil 40,4 miliojna dolarjev (34 milijonov evrov in še nekaj drobiža), pa so po spletu zaokrožile tudi šale. »Luka Dončić se bo z novo pogodbo vsaj malo približal najbolje plačanemu slovenskemu košarkarju vseh časov,« se glasi ena izmed šal, ki je nasmejala številne Slovence. Šala je objavljena ob fotografijiv zelenem košarkarskem dresu.Nekdanji politik in menedžer, ki je bil zaradi pranja denarja v zadevi Istrabenz obsojen na zaporno kazen pet let ter denarno kazen 18 milijonov evrov, za kolikor je oškodoval Pivovarno Laško. Septembra 2017 je po več pritožbah in zahtevah za vastvo zakonistosti odšel na prestajanje zaporne kazni. Vmes so ga septembra 2016, ko je imel zdravniško potrdilo, da je zaradi angine pektoris preveč bolan za prestajanje zaporne kazni, ujeli med igranjem košarke.Preberite tudi:Videoposnetek je prikazoval Bavčarja, ki se je pridružil svojimi tovarišem iz košarkarske ekipe Old Boys v dvorani Partizan Moste ter tam igral košarko in skakla pod obročem, podajal žogo ter se sprehajal od koša do koša.