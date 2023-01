Saj ni res, pa je! Ta znana Slovenka šteje že petdeset let

Se še spomnite Hannah Mancini? Ameriško-slovenska pevka, ki danes prepeva v zasedbi Xequtifz, pred leti pa barve slovenske zastave zastopala na Evroviziji s skladbo Straight Into love, je v teh dneh praznovala svoj petdeseti rojstni dan. Če vas je ta podatek presenetil, niste edini. Izjemno energična, poskočna in mladostna Hannah svojih let ne kaže, čeprav jih ne skriva in je nanje ponosna.