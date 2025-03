Saj ni res, pa je: legendarni slovenski smučarki na sedežnici premlatili turista

Legendarna slovenska alpska smučarka Alenka Dovžan je v oddaji Riba, raca, rak delila zabavno, a nenavadno izkušnjo iz svoje kariere. V zgodbi, ki sega več let nazaj, sta se s kolegico Špelo Pretnar znašli v nenavadnem incidentu z italijanskim turistom – in to kar na sedežnici.

Zgodilo se je v Sestrieru, znanem italijanskem smučarskem središču, kjer so imeli organizatorji specifičen režim sedežnic: na štirisedežnico so vedno posedli dve tekmovalki in dva turista, da bi čim bolj optimizirali pretok smučarjev med tekmami. S Špelo sta sprva želeli iti sami, a se jima je pridružil italijanski turist, ki ni najbolje smučal in je stal zelo na široko, je povedala Dovžanova.

Sprva zmerjanje, nato fizični obračun

Nesporazum se je začel, ko je Pretnarjeva rahlo odrinila Dovžanovo, da bi se lažje namestila, pri tem pa se je ta dotaknila turista. To ga je očitno tako razjezilo, da ju je začel glasno zmerjati. A dogajanje se je še zaostrilo – moški je namreč Dovžanovo zagrabil za ščitnik na čeladi in jo odrinil. Branila se je tako, da ga je premlatila s smučarsko palico. Pri nenavadnem obračunu ji je pomagala Pretnarjeva, turista je s palico večkrat udarila tudi ona.

Nenavaden spopad sredi sedežnice je spremljalo več trenerjev in drugih tekmovalk, ki so dogodek z zanimanjem opazovali. Na koncu sta se slovenski smučarki nad zapletom le nasmejali in ga ohranili v spominu kot eno bolj nenavadnih prigod s tekmovanj.