Sabotaža v Masterchefu: Natalija med peko podtaknila Maši

Skupinski izziv in peka tort. FOTO: Pop TV

Končna sladica Maše in Žige. FOTO: Pop TV

»Tisti, ki boste danes zmagali, dobite veliko več kot le balkon, ker se boste uvrstili med najboljših 10,« je napovedalin morda je tudi ta napoved povzročila najdramatičnejši kuharski spopad doslej.Sodniki so določili skupine, vodje pa so izbrale torte, ki so jih nato morali skupinsko pripraviti. A pred vodji je bila tudi težka odločitev.je morala enega izmed dveh partnerjev v zeleni skupini poslati stran. Večkrat je povedala, kako ji je težko, nato pa se je odločila, da se loči od: »Natalija mene pogleda s takim ledenim pogledom. Verjetno se je počutila tudi, kot da je naredila največ. Ja, biskvit je najpomembnejši del torte, je pa še vse ostalo ...«Natalija je rekla, da je vedela, da se bo odločila za njo. Za kamero je povedala: »Jaz vem, da je bil zame to en 'bullshit', kajtije tam zraven stal in samo gledal.«Preden pa je morala Maša oddati torto, ni imela pripravljeno še nič. Ostale so še štiri minute. Sodniki so Natalijo vprašali, kako se ji to zdi, pa je odgovorila: »Karma.« Sodnikom je tudi povedala, da je zanalašč napačno zmešala testo – rumenjake je zlivala v stepene beljake, kar pa ni bilo po receptu. »Ne bom si več dovolila, da se bo nekdo vlekel na moj račun.«Maša je kasneje dejala, da je sumila, da je šlo za sabotažo Natalije. »Zanalašč, kako mi ni kapnilo, da je ona sposobna to narediti ...«